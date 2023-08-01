Эксклюзив 01 августа 2023, 10:21 Обезглавленное тело нашли под мостом в Хабаровске Тело без головы нашли под мостом в Индустриальном районе Хабаровска РИА «Новости»

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Обезглавленное тело обнаружили рядом с мостом в Индустриальном районе Хабаровска. Об этом «360» сообщил источник в силовых структурах.

По предварительной информации, преступление произошло в одном из домов по Нагорной улице. Мужчина отрезал голову жертве и попытался избавиться от останков.

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Жительница дома рассказала «360», что подозреваемый в убийстве с виду ничем не выдавал своей жестокости.

«Обыкновенный парень, ходил в камуфляжке. Часто выпивали, должны всем были денег в магазине. Девочка есть, дочка. Играл с ней на площадке, любящий отец. Для нас был шок, конечно. Оказывается, что в нашем доме преступник, был шок. Замывал он тут следы, обои переклеивал», — сообщила она.

Пресс-служба следственного комитета по Хабаровскому краю подтвердила обнаружение тела мужчины со следами насильственной смерти неподалеку от домов по Нагорной улице.

Следователи завели дело по статье «Убийство». В ходе расследования правоохранители задержали двух жителей Хабаровска, решается вопрос об избрании меры пресечения.