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    14 сентября 2021, 11:07

    Обезглавленное тело мужчины обнаружили в Хабаровске

    Наза Салех Захи

    Тело мужчины без головы нашли на станции Хабаровск-2 Дальневосточной железной дороги (ДВЖД). Об этом РИА «Новости» сообщила старший помощник руководителя Восточного межрегионального СУ на транспорте СК РФ Наталья Чернакова.

    Обезглавленное тело мужчины обнаружили в Хабаровске

    «Выясняются обстоятельства гибели мужчины, чей обезглавленный труп был обнаружен на станции Хабаровск-2. Ампутированная голова обнаружена. Мужчина опознан», — заявила она.

    Им оказался 23-летний местный житель. По ее словам, это не бездомный.

    В пресс-службе ДВЖД отметили, что тело нашел обходчик в колее. По данным ведомстве, все случилось в 11:30 (04:30 по московскому времени) 12 сентября. Представитель ДВЖД Эдуард Круглов подчеркнул, что мужчина погиб не во время столкновения с локомотивом.

    Обстоятельства случившегося выясняются.