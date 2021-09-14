Обезглавленное тело мужчины обнаружили в Хабаровске

Тело мужчины без головы нашли на станции Хабаровск-2 Дальневосточной железной дороги (ДВЖД). Об этом РИА «Новости» сообщила старший помощник руководителя Восточного межрегионального СУ на транспорте СК РФ Наталья Чернакова.

«Выясняются обстоятельства гибели мужчины, чей обезглавленный труп был обнаружен на станции Хабаровск-2. Ампутированная голова обнаружена. Мужчина опознан», — заявила она.

Им оказался 23-летний местный житель. По ее словам, это не бездомный.

В пресс-службе ДВЖД отметили, что тело нашел обходчик в колее. По данным ведомстве, все случилось в 11:30 (04:30 по московскому времени) 12 сентября. Представитель ДВЖД Эдуард Круглов подчеркнул, что мужчина погиб не во время столкновения с локомотивом.

Обстоятельства случившегося выясняются.