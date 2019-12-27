Обезглавленное тело мужчины нашли в Омске
Как сообщила радиостанция «Говорит Москва», труп мужчины оказался обезглавлен. Факт смерти Федорова подтвердила его девушка Людмила Троицкая.
«Дима был убит 26.12.2019 года», — заявила Троицкая.
Депутат омского Городского совета Дмитрий Петренко написал в своем Telegram-канале, что тоже не верит в естественную смерть молодого человека.
«Четкий разрез по шее и повреждение ноги, лично меня удивило, что поезд так ровно попал по шее, слишком неправдоподобные увечья для таких обстоятельств», — отметил Петренко, который должен был встретиться с Федоровым вечером 26 декабря.
Ранее стало известно, что против Дмитрия Федорова возбудили дело о незаконном сбыте наркотиков. Парень отрицал свою вину и заявлял, что наркотические средства ему подбросили. В УМВД по Омской области сейчас проверяют эту информацию. Об этом сообщило РИА «Новости». Между тем, в Росгвардии заявили, что обнаружили и забрали у Федорова «пять полиэтиленовых пакетов с порошкообразным веществом неопределенного цвета».