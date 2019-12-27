Обезглавленное тело мужчины нашли в Омске

Житель Омска Дмитрий Федоров найден мертвым на железнодорожных путях города. Близкие подозревают, что мужчину убили.

Как сообщила радиостанция «Говорит Москва», труп мужчины оказался обезглавлен. Факт смерти Федорова подтвердила его девушка Людмила Троицкая.

«Дима был убит 26.12.2019 года», — заявила Троицкая.

Депутат омского Городского совета Дмитрий Петренко написал в своем Telegram-канале, что тоже не верит в естественную смерть молодого человека.

«Четкий разрез по шее и повреждение ноги, лично меня удивило, что поезд так ровно попал по шее, слишком неправдоподобные увечья для таких обстоятельств», — отметил Петренко, который должен был встретиться с Федоровым вечером 26 декабря.

Ранее стало известно, что против Дмитрия Федорова возбудили дело о незаконном сбыте наркотиков. Парень отрицал свою вину и заявлял, что наркотические средства ему подбросили. В УМВД по Омской области сейчас проверяют эту информацию. Об этом сообщило РИА «Новости». Между тем, в Росгвардии заявили, что обнаружили и забрали у Федорова «пять полиэтиленовых пакетов с порошкообразным веществом неопределенного цвета».