Обезглавленное тело мужчины без рук нашли в Подмосковье

В Московской области на берегу реки Рузы нашли мужское тело без головы и рук. Следователи возбудили дело. Личность неизвестного до сих пор не установлена.

Тело было найдено в пятницу, 13 декабря, сообщил «360» источник в правоохранительных органах. Мужчину нашли в километре от деревни Шорново на берегу реки. К моменту обнаружения тело пролежало у воды приблизительно пять дней, считают эксперты. Более точно можно будет сказать по итогам судебно-медицинской экспертизы, для проведения которой тело направлено в морг.

14 декабря по данному факту следователем Следственного отдела по городу Можайску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по части первой статьи 105 УК России Источник

Поскольку тело было обнаружено без рук и головы, установить личность погибшего до сих пор не вышло. С места происшествия следователи изъяли одежду неизвестного. Правоохранители начали комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которого должна быть установлена личность погибшего, установлена причина его смерти и названы обстоятельства гибели мужчины.

Расследование ведет Следственный комитет Можайска. Возбуждено уголовное дело по факту убийства. Его расследование продолжается.