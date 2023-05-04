Криминал 04 мая 2023, 06:18 Бизнесмен из Подмосковья мог стать одним из участников несостоявшихся покушений в Крыму РИА «Новости»: среди задержанных агентов ГУР Украины мог быть бизнесмен из Подмосковья РИА «Новости»

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ФСБ задержала в Крыму группу предполагаемых агентов Главного управления разведки Украины, которые готовили покушения на чиновников. Одним из них мог стать предприниматель из Подмосковья, чей бизнес на полуострове прогорел, сообщило РИА «Новости».

Силовики схватили семь человек. Они работали на украинские спецслужбы и собирались напасть на главу Крыма Сергея Аксенова, главу горадминистрации Ялты Янину Павленко и председателя Госсовета Владимира Константинова. Журналисты узнали, что одним из подозреваемых мог стать бизнесмен из Подмосковья. Они просмотрели его соцсети и побывали в Домодедове, где мужчина проживал.

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Соседям показали фотографию одного из задержанных, возможное сходство признал один из подростков. На странице подозреваемого в соцсетях — та же женщина, что открыла дверь в квартиру. Агентство выяснило, что предприниматель открыл две компании в Крыму, но обанкротился.

Сергей Аксенов в день задержания агентурной группы сказал, что это те же люди, что подорвали железнодорожные пути в Бахчисарайском районе в начале 2023 года. Он уверен, что заказчики преступления остались в Киеве.