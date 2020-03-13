«Об голову разбили телевизор». Челябинского дворника убили, узнав, что он женщина

В Челябинске убили дворника-трансгендера Валеру. На протяжении 30 лет он скрывал ото всех, что родился женщиной. Жителя забили до смерти в общежитии, где он жил с гражданской женой и приемной дочерью. Подробности этой истории — в материале «360».

Трансгендеру было 46 лет. Сожительница Валеры рассказала «МК» и kp.ru, что в детстве его звали Светой, ребенка воспитывала мать-алкоголичка. Света росла пацанкой, и «со временем поняла, что живет не в своем теле».

«Но тогда о трансгендерах ничего не знали, в открытую об этом никто не говорил, информации никакой не было», — сообщила Алена.

Окончив школу, Света поменяла паспорт — взяла иностранное имя и немецкую фамилию, которые могли бы подойти и мужчине, и женщине. Новым знакомым девушка представлялась Валерой.

Издания отмечают, что изменили все имена «в интересах близких людей погибшей».

Операции по смене пола Валера боялся. Алена сшила для любимого бандаж для стягивания груди. Грудь не было видно под широкой мужской рубахой. Чтобы разнообразить интимную жизнь, пара делала покупки в магазине для взрослых. Официально оформить отношения они не могли, но Алена взяла фамилию Валеры. Также влюбленные носили обручальные кольца.

Из-за мужского образа и документов на женское имя у Валеры были трудности с трудоустройством. Он работал дворником, убирая 19 дворов, а после таксовал.

Источник фото: «МК»

Пара воспитывала 11-летнюю девочку — племянницу Валеры. Ребенка родила его пьющая сестра и отдала в детский дом. Когда ребенку было шесть, Валера оформил опекунство через свою тогдашнюю сожительницу.

В январе 2020 года, когда Алена легла в больницу на обследование, у Валеры начался роман с соседкой по общежитию — Инной. Дворник рассказал женщине о своем секрете и переспал с ней.

После этого он просил прощения у Алены и, по ее словам, заявил, чтобы если с ним что-то случится, она «забрала все вещи», которые пара успела нажить.

Убийство произошло в ночь на 10 марта. В это время Алена находилась в больнице, а приемная дочь была у крестной.

Утром тело дворника обнаружили в ванной. По словам гражданской жены Валеры, он сидел на стуле со спущенными брюками. Тело было сильно обезображено — половина головы выглядела, «как кисель».

Об его голову разбили старый советский телевизор. Бабушки-соседки рассказали, что общежитие ходило ходуном всю ночь. Алена гражданская жена Валерия

Алена добавила, что соседки «слышали нечеловеческие крики, видели, как Валеру полумертвого вытаскивали на улицу и кидали в снег». А под утро его протащили по коридору и бросили в ванной.

Она считает, что любимого также могли изнасиловать. По данным источника Ura.ru, информация об этом «пока не подтверждается».

Из комнаты дворника исчез новый телевизор, обручальные кольца и коробка с украшениями Алены. Когда она вернулась, в помещении стоял сильный запах чистящего средства.

По мнению возлюбленной дворника, расправу устроили три человека — соседка Инна, ее любовник и брат. В итоге арестовали только брата.

СК завел дело «по факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей».

Конфликт следователи считают бытовым.