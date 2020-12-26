ОАК раскрыла подробности об украденном с «самолета судного дня» оборудовании

В организации пояснили, что перед проведением работ всю специальную аппаратуру демонтировали и отправили на хранение.

«В результате инцидента исчезло некоторое количество блоков второстепенной аппаратуры, не связанной с непосредственным функциональным предназначением самолета», — пояснили в Объединенной авиастроительной корпорации.

После кражи техники режим доступа и охраны на аэродроме Таганрог-Южный, где находится Ил-80, усилили. Сейчас на месте работают следователи, которые проверяют, какие именно детали исчезли, и устанавливают обстоятельства случившегося.

Как напомнило РИА ФАН, пропажу деталей с самолета обнаружил один из специалистов, работающий на борту.

По данным ГУ МВД по Ростовской области, с борта пропали 39 радиостанционных блоков и пять плат из демонтированных приборов. Полиция завела дело по статье «Кража в особо крупном размере». Общая стоимость украденного превысила миллион рублей.

Ил-80 назвали «самолетом судного дня», так как он предназначен для воздушного командного центра на случай ядерной войны. Такие борта есть только у России и США.