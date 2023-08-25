25 августа 2023, 15:43
ОАЭ экстрадируют Кременевского по запросу Генпрокуратуры России
Гепрокуратура: Кременевского доставят в Россию из ОАЭ для предъявления обвинения
Власти ОАЭ согласились экстрадировать Игоря Кременевского по запросу Генпрокуратуры РФ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства на своем сайте.
По прибытии в Россию Кременевскому предъявят уголовное обвинение по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере.
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По данным следствия, с декабря 2009 по февраль 2011 года обвиняемый совершил десятки эпизодов хищения банковских средств на сумму более 150 миллионов рублей.
«Используя свое служебное положение, разработал схему выдачи потребительских и автокредитов на подставных лиц по фиктивным документам», — сообщила Генпрокуратура.
После совершения преступлений Кременевский скрылся. Правоохранительные органы объявили его в международный обыск.
«Федеральной службе исполнения наказаний и НЦБ Интерпола МВД России поручено принять и доставить Кременевского на территорию Российской Федерации», — указало ведомство.
Ранее Генпрокуратура РФ оштрафовала туристическую компанию «Колибри-тур Мск», которая незаконно отправила детей на отдых в Турцию.
Генпрокуратура РФ
Мошенничество
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