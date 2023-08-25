Криминал 25 августа 2023, 15:43 ОАЭ экстрадируют Кременевского по запросу Генпрокуратуры России Гепрокуратура: Кременевского доставят в Россию из ОАЭ для предъявления обвинения

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Власти ОАЭ согласились экстрадировать Игоря Кременевского по запросу Генпрокуратуры РФ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства на своем сайте.

По прибытии в Россию Кременевскому предъявят уголовное обвинение по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере.

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По данным следствия, с декабря 2009 по февраль 2011 года обвиняемый совершил десятки эпизодов хищения банковских средств на сумму более 150 миллионов рублей.

«Используя свое служебное положение, разработал схему выдачи потребительских и автокредитов на подставных лиц по фиктивным документам», — сообщила Генпрокуратура.

После совершения преступлений Кременевский скрылся. Правоохранительные органы объявили его в международный обыск.

«Федеральной службе исполнения наказаний и НЦБ Интерпола МВД России поручено принять и доставить Кременевского на территорию Российской Федерации», — указало ведомство.

Ранее Генпрокуратура РФ оштрафовала туристическую компанию «Колибри-тур Мск», которая незаконно отправила детей на отдых в Турцию.