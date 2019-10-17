Бывший коллега вероятного убийцы девушки на Audi рассказал о его доброте

Собеседник издания сообщил, что Ахметвалиев работал крановщиком на Челябинском металлургическом комбинате. Однако ему не хватало денег, и около трех лет назад мужчина начал работать вахтовиком. Затем он подался в такси.

«Это добрый, отзывчивый человек, работал машинистом крана. С комбината он уволился, чтобы работать на вахте для большего заработка. После этого мы постепенно перестали общаться», — рассказал бывший коллега.

Ксения Каторгина была менеджером по продажам. 10 октября она поехала на встречу с предполагаемой покупательницей своего Audi Q5. 15 октября тело Каторгиной обнаружили в канализационном коллекторе в Екатеринбурге. В Челябинске в тот же день задержали группу предполагаемых убийц.

Помимо Марата Ахметвалиева были задержаны ранее судимый Михаил Федорович с супругой Екатериной Меньшиковой. На допросе Ахметвалиев признался в убийстве девушки ради машины. Также он принял участие в следственном эксперименте, где показал, как происходило преступление.