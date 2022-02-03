Обладательницу титула «Мисс Кузбасс — 2010» Ксению Сапожкову убил муж в порыве ревности. После смерти девушки в соцсетях стали писать, что она вышла замуж из-за денег. При этом подруга убитой заявила, что все было совсем не так.

«Ксюша познакомилась с Сашей спустя много лет после конкурса, когда училась в университете. Она проходила практику в администрации района — он был замглавой Новокузнецка. Но ни о каких супер-зарплатах и деньгах там речи не шло. Просто обеспеченный», — рассказала подруга Сапожковой изданию «КП-Новосибирск».

Она добавила, что Сапожкова была из обычной семьи. Девушку воспитывал отчим, так как ее родители были в разводе. Ее не смущало, что у Попова был ребенок от первого брака. По словам ее подруги, девушка всегда умела за себя постоять и знала себе цену.

«Если бы ее что-то не устраивало в Саше, она бы молчать не стала. Сейчас говорят: „Он полный, лысеющий, что она в она в нем нашла?“. Она выбрала Сашу не за внешность, а за то, что с ним было интересно, он о ней заботился», — отметила женщина.

Подруга убитой подчеркнула, что Сапожкова стала домохозяйкой после рождения ребенка. Девушка прошла онлайн-обучение и планировала стать стилистом. В Москве она вместе с мужем снимала квартиру и копила на первый взнос по ипотеке.

«У родителей Ксюши глубокий траур. <…> Ксюша у матери — единственная дочь, сейчас она не может даже говорить от горя», — сказал двоюродный брат девушки.

Сапожкова пропала около полугода назад. Тогда ее муж Александр Попов сказал всем, что его жена улетела отдыхать в Дубай. Позже он заявил в полиции о пропаже девушки. Мужчина пять месяцев вел страницу жены в соцсетях, а потом признался в ее убийстве. В прорыве ревности Попов расчленил тело и выбросил части в реку. Останки пока так и не нашли.