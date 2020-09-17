«Нужно было неделю падать каждый день». Адвокат дочери Легкоступовой рассказал о травмах певицы
Осмотр сделали перед медицинской экспертизой, которую сейчас проводят.
«Характер травм показывает, что перед смертью она была жестоко избита, поскольку [обнаружены] ушибы, гематомы в нескольких местах на голове, теле, конечностях. Травмы на руках могут указывать на то, что она пыталась защищаться», — заявил Жорин.
При этом он отметил, что необходимо дождаться окончания проведения судебно-медицинской экспертизы. Только после этого следствие будет делать выводы.
Анетта [Бриль] (дочь Легкоступовой — прим. ред.), когда это увидела, у нее был шок. Поскольку [Юрий] Фирсов (муж певицы — прим. ред.) заявлял, что Валентина упала в ванной. Но по характеру травм видно, что здесь нужно было на протяжении недели падать каждый день, а может быть, несколько раз в день, чтобы получить такие травмыСергей Жорин.
Адвокат добавил, что у него есть некоторая информация о том, как проходило общение Легкоступовой с Фирсовым.
«Но эту информацию в ближайшее время мы предоставим следствию», — сказал он.
Валентина Легкоступова умерла 14 августа. В последние дни своей жизни она находилась в больнице в состоянии комы. Вскрытие показало, что певица скончалась из-за отека мозга и черепно-мозговой травмы. Анетта Бриль и ее младший брат подозревают, что Фирсов спаивал и избивал их маму.