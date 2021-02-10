«Ну, ударил ее». Подозреваемый в расчленении жительницы Мурина рассказал, как все произошло

Следственный комитет по Ленинградской области опубликовал видео, где подозреваемый в убийстве и расчленении женщины рассказывает, как совершил преступление. На камеру также попало место преступление.

«Я уже думал на улицу выйти. Подышать воздухом. Я так разозлился. Ну, ударил ее кулаком», — рассказал он.

Сотрудники СК засняли частный дом, где произошло убийство. Видно, что помещение давно не убирали, везде разбросаны вещи, на столе стоит грязная посуда, бутылки.

«10 февраля 2021 года вдоль дороги Санкт-Петербург — Матокса во Всеволожском районе Ленинградской обнаружено тело женщины, части тела, которой помещены в пакеты», — говорится в сообщении.

В результате 64-летний мужчина дал признательные показания, возбуждено уголовное дело. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Также решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следствие полагает, что преступление произошло из-за внезапно возникшей ссоры, когда они выпивали. Подозреваемый нанес женщине несколько ударов по голове. После он расчленил тело, поместил в пакеты и вывез.

В полицию обратилась девушка, узнавшая погибшую по ориентировке. Именно она рассказала, что ее тесть привел домой незнакомую женщину, с которой начал выпивать. Позже она вернулась с работы и увидела, как пожилой мужчина замывал пятна крови.