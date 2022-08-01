«Ножом в грудь». Житель Башкирии убил 19-летнюю россиянку и написал с ее телефона ее матери

Убитая в Салавате девушка была добрым и хорошим человеком. Об этом «360» сообщил отец погибшей.

«Да, была хорошим человеком», — сказал он.

Отец девушки заявил, что в Сети есть много версий убийства, а основная версия следствия о том, что подозреваемый поехал с его дочерью собирать клевер, исходит исключительно от слов обвиняемого.

Мужчина, подозреваемый в убийстве девушки в Салавате, всегда являлся тихим и спокойным соседом, в нем трудно увидеть человека, способного на убийство.

«Нормальный, адекватный парень. Здесь жил с девушкой около трех лет. О случае узнал, увидев сотрудников полиции на этаже. Потом уже прочитал в интернете, что произошло. Не мог даже подумать такого, спокойный парень был», — сказал сосед.

Жительница Салавата в начале июля обратилась в правоохранительные органы с заявлением об исчезновении ее 19-летней дочери, которая ушла из дома 7 июля 2022 года. Первоначально девушка писала матери сообщения, что уехала в Ишимбайский район к молодому человеку, однако потом девушка перестала выходить на связь, сообщил СК по Республике Башкортостан.

По версии следствия, потерпевшая познакомилась с мужчиной через социальные сети около полутора месяцев назад. В начале июля он пригласил девушку на природу под предлогом собрать клевер.

Пара выехала на автомобиле злоумышленника в поле в Стерлитамакский район вблизи деревни Новофедоровское. Когда они собрались возвращаться назад, злоумышленник достал нож и ударил им в грудь девушку.

От полученного ранения она скончалась на месте. После этого он спрятал тело, накрыв стеблями растений, после чего скрылся. Чтобы усыпить бдительность близких, мужчина первое время переписывался с матерью и подругой потерпевшей с ее телефона, однако впоследствии избавился от него.

Следком по Республике Башкортостан возбудил уголовное дело по статье «Убийство».