Новый «владелец дворца»? У главы МРЭО ГИБДД в Таганроге нашли пафосный портрет с медалями Героя ВОВ

В управлении ГИБДД в Таганроге прошли обыски. У одного высокопоставленного сотрудника в результате был найден портрет, где тот изображен в медалях маршала Александра Василевского.

Все дело в том, что главу МРЭО (межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД) по Ростовской области подозревают во взяточничестве, сообщил «Московский комсомолец».

Сотрудники СК наведались в загородный дом главы и обнаружили у него пачки денег в разных валютах, многочисленные кредитки и портрет, на котором он изображен в форме маршала. Фото опубликовал Telegram-канал Liberty People. На груди нарисованного сотрудника расположились две красных звезды Героя СССР и орден «Победы», который выдавался командному составу времен Великой Отечественной войны. Всего орденом были награждены 16 человек.

Источник фото: Telegram-канал Liberty People

«После возбуждения дела в отношении посредников, которые передавали взятки сотрудникам ГИБДД, проведены обыски в домах и подразделениях в Таганроге и Новочеркасске», — передало РИА «Новости» слова источника в правоохранительных органах.

Поводом для возбуждения дела стало задержание двух человек, подозреваемых в передаче взяток. В 2019 году они дали взятку в размере 190 тысяч рублей за успешную сдачу экзаменов на водительские права.