Новый вид телефонного мошенничества появился в России

«Ежедневно различными средствами связи жители разных субъектов Российской Федерации сообщают о поступающих им звонках от лиц, представляющихся сотрудниками следственных органов СК России и других государственных структур», — сообщили в ведомстве.

Мошенники по телефону сообщают, что потенциальная жертва оказалась потерпевшим по уголовному делу об обороте фальсифицированных биодобавок и лекарств.

Преступники ссылаются на некие «правовые документы». Для возмещения причиненного морального вреда, они просят перечислить на их счет крупные суммы.

СК особенно просит быть бдительными пожилых людей. В Ведомстве напомнили, что потерпевшей стороне не нужно переводить деньги и делать взносы — законом предусмотрены другие правовые механизмы.