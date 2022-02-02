Депутат Государственной думы Султан Хамзаев обратился с письмом к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой предотвратить появление в России нового вида наркотических препаратов.

Он проинформировал, что предприниматели ищут способы подсадить молодых людей на психотропные препараты. Депутат считает, что наркодилеры стараются расширить присутствие наркотических веществ и их производных в России, прикрываясь тезисом «о безопасных видах наркотиков».

«В ближайшее время в молодежной среде могут появиться смертельно опасные наркотические препараты, завуалированные в „жевательные конфеты для поддержки иммунитета“», — написал Хамзаев.

Депутат рассказал, что на самом деле эта продукция является формой транспортера каннабидиола (КБД, CBD).

«Реализация CBD — производное от каннабиса вещество — не первая попытка интересантов рынка к признанию на государственном уровне марихуаны легальным, дозволенным к продаже препаратом», — добавил он.

По словам Хамзаева, при определенной дозировке потребитель окажется в сильном наркотическом опьянении.

Подобные схемы действовали в России в начале 2000 годов, когда под видом соли торговцы наркотиками подсаживали молодых людей на синтетические вещества.

«Прошу Вас взять на личный контроль происходящее в сфере оборота наркотиков под видом легальных пищевых добавок, появляющихся в Российской Федерации, дать поручение провести тщательную, независимую проверку и не допустить распространения наркотиков среди молодежи», — заключил Хамзаев.