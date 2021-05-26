Новый судебный процесс над ангарским маньяком начался в Иркутской области

В Иркутской области начался судебный процесс над бывшим милиционером Михаилом Попковым, который был приговорен к двум пожизненным срокам за 81 убийство. В прошлом году он сознался еще в двух преступлениях.

«На 10:30 был назначен судебный процесс. Проходит в закрытом режиме», — сообщили ТАСС в пресс-службе Ангарского городского суда.

Михаил Попков, которого в народе прозвали ангарским маньяком, убивал женщин с 1992 по 2010 годы. До 1998 года он работал в органах внутренних дел. Его задержали в 2012-м, следствию удалось доказать его причастность к 81 убийству и трем покушениям на убийство.

В январе 2015 года маньяк получил первый пожизненный срок, тогда суд рассматривал дело о 22 убийствах. Ко второму пожизненному заключению его приговорили в 2018 году. Психолого-психиатрическая экспертиза установила, что он убивал во вменяемом состоянии, однако врачи обнаружили у него гомицидоманию — непреодолимое желание убивать.

В июле 2020 года Михаил Попков сознался еще в двух убийствах женщин, которые он совершил в период с 1995 по 1998 годы в Ангарске. В связи с расследованием новых эпизодов ангарского маньяка этапировали из колонии для пожизненно осужденных в Мордовии в СИЗО Иркутской области.