Новый поворот в деле с обварившимся кипятком мужчиной в ОВД. Появилось видео с ним незадолго до смерти

Следователи в Калининграде внимательно изучают записи с видеокамер с местным жителем, который обварился кипятком после задержания и умер. Дело расследуют больше полугода.

«Эта видеозапись имеется в материалах уголовного дела, она будет тщательно изучена следствием. Будет дана надлежащая правовая оценка в рамках расследования», — сообщили РИА «Новости» в следственном управлении СК России по Калининградской области.

Речь идет о случае, который произошел в октябре 2019 года и получил широкую огласку. Полиция за мелкое хулиганство задержала 36-летнего Ивана Вшикова.

Мужчина в момент встречи со стражами порядка был пьян и устроил в отделении скандал. Полицейские позже заявляли, что он вывел из строя систему видеонаблюдения, а также испортил батарею и получил сильный ожог.

На кадрах есть момент, когда задержанный отрывает от стены радиатор отопления. Он угрожает затопить помещение, так как считает свое задержание незаконным. Предположительно, все это снимал сотрудник полиции. Он посоветовал мужчине лечь спать.

Следствие считает, что в ночь на 20 октября 2019 года начальник смены дежурной части отдела полиции и старший оперативный дежурный оставили задержанного в камере с поврежденной системой отопления сознательно. Из трубы там текла горячая вода.

В марте 2020 года экс-начальника смены дежурной части обвинили в превышении должностных полномочий. Бывшего старшего оперативного дежурного ОМВД России по Московскому району Калининграда задержали 10 июня по этому же делу. Последнему в скором времени изберут меру пресечения и выдвинут обвинение.