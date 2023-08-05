Криминал 05 августа 2023, 15:04 Новый фигурант появился в деле о покушении на Симоньян и Собчак «Коммерсант»: в деле о покушении на Симоньян и Собчак появилась несовершеннолетняя РИА «Новости»

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Новый фигурант появился в деле о покушении на журналисток Ксению Собчак и Маргариту Симоньян, ей стала 16-летняя девушка. Об этом написала газета «Коммерсант».

По информации следствия, участники экстремисткой неонацистской группировки «Параграф-88» использовали девушку для знакомства с мигрантами из Средней Азии. Она заманивала их в безлюдные места, после чего мигрантов избивали. Жертвами нападений стали как минимум два человека.

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В июле ФСБ сообщила о предотвращении подготовки покушений на Собчак и Симоньян. В ходе оперативно-разыскных мероприятий силовики задержали членов группировки, которая готовила покушение, уже забрав из тайника автомат Калашникова. Следователи предполагают, что работу банды курировали спецслужбы Украины.

Российский МИД расценил ситуацию как еще одно проявление террористической сущности киевских властей. Однако в офисе президента Украины опровергли причастность к подготовке покушения на журналисток.