В Тюмени на месте, где было найдено тело пропавшей девочки, обнаружили новые улики. Предположительно, предметы достали из озера Оброчное, сообщило Ura.ru.

По данным издания, территория, где работают следователи и криминалисты, огорожена. Озеро обследователи спасатели. После этого правоохранители убрали найденные там предметы в синие пакеты.

Ранее Следственный комитет подтвердил, что тело, которое нашли в Тюмени, действительно принадлежит восьмилетней школьнице, пропавшей 30 июня. Оно было завернуто в пакет. Официальный представитель ведомства Татьяна Петренко заявила, что первичные следственные действия позволили сделать вывод, что тело принадлежит этой девочке.

Пакет с телом ребенка обнаружили на берегу озера Оброчное. По данному факту назначили ряд судебных экспертиз, в том числе медицинскую, которая установит причину и время смерти девочки. Расследование дела по статье «Убийство малолетнего» передано центральному аппарату СК РФ.

У дома, где пропала девочка, местные жители создали стихийный мемориал. Местные жители несут сюда цветы, игрушки и свечи.