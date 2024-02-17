Криминал 17 февраля 2024, 23:52 Новые потерпевшие появились в деле Шабутдинова Ахильгов: шесть новых эпизодов добавили в уголовное дело Шабутдинова Пресс-служба столичных судов общей юрисдикции

Читать 360tv в

Шесть новых потерпевших появились в уголовном деле о мошенничестве, фигурантом которого стал бизнес-тренер Аяз Шабутдинов. При этом новые дела не заводили, сообщил РИА «Новости» адвокат блогера Калой Ахильгов.

«Во время заседания Таганского суда сторона обвинения сообщила о появлении шести новых эпизодов в рамках уже расследуемого уголовного дела», — сообщил защитник.

Реклама

По словам адвоката, у каждого эпизода одинаковая описательная часть.

В начале недели судья продлил срок ареста блогеру Аязу Шабутдинову. Он пробудет в СИЗО до 16 апреля. Предпринимателю предъявили обвинение в мошенничестве осенью 2023 года. Потерпевшими по делу признали 15 человек. Шабутдинову грозит до 10 лет лишения свободы.

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина считает, что Аяз Шабутдинов обманывал людей и не платил налоги.