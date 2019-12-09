Новые меры для борьбы с коррупцией хотят ввести в России

«Они (допмеры — прим. ред.) коснутся, в том числе, борьбы с „откатами“ и возврата из-за рубежа нелегально выведенных активов», — заявил Чайка. Генпрокурор добавил, что новый комплекс разработают в ходе совещания руководителей правоохранительных органов России.

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Чайка отметил, что в 2018 году прокуроры получили право проявлять инициативу по арестам активов коррупционеров. Преступники больше не успевают прятать имущество и банкротить свои компании.

Коррупционные преступления в России с начала 2019 года стали регистрировать чаще. Чайка связал это с усилением прокурорского надзора. По данным руководителя ведомства, с января по сентябрь 2019 года правонарушений подобного рода выявили на 4% больше, чем в прошлом году. Также стали чаще выявлять случаи крупных взяток, тогда как общий уровень мелкого взяточничества снизился.