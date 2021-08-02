Новые эпизоды убийств появились в деле поволжского маньяка

Опытные следователи и криминалисты установили, что поволжский маньяк причастен к убийствам 30 женщин в ЦФО, на Урале и в Поволжье. Об этом РИА «Новости» рассказал руководитель главного управления криминалистики СК России Зигмунд Ложис.

«В 2014 году была создана аналитическая группа именно для раскрытия особо тяжких преступлений против личности, имеющих признаки серийности. В группу входят сотрудники, имеющие 20-летний опыт следственной и криминалистической работы. За это время <…> установлено лицо, причастное к убийствам 30 женщин, совершенных на территории Приволжского, Уральского и Центрального федеральных округов», — приводит агентство слова собеседника.

В конце прошлого года в СК России сообщили о задержании подозреваемого в убийстве 26 пожилых женщин в разных регионах. По данным следствия, ранее он работал слесарем. Его судили в 2005 и 2009 годах за хранение оружия и кражу. На допросах 38-летний мужчина признал свою вину и дал показания. Задержанный поволжский маньяк рассказал, что напал на первую жертву, потому что жил на улице и был голоден. Он не смог вспомнить, сколько убийств совершил.

Ложис также опроверг слухи о замеченном в московском регионе орском маньяке Валерии Андрееве.