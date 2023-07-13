Криминал 13 июля 2023, 16:06 Новую схему мошенничества с рассылкой сообщений якобы от главврача зафиксировали в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде набирает популярность новая схема мошенничества. Об этом сообщило «Время Н» со ссылкой на Telegram-канал министра здравоохранения Нижегородской области Давида Мелика-Гусейнова.

Мошенники заводят аккаунт с фото главного врача и делают рассылку сотрудниками медучреждения с требованием прочитать сообщение. Потом раздается звонок от якобы представителя спецслужб. Мошенник говорит о нарушении закона и предлагает решить вопрос за определенную сумму.

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«Коллеги, будьте бдительны. Мы работаем с вами честно. При поступлении таких звонков, обязательно сообщите руководителю организации и в полицию», — написал глава нижегородского минздрава.

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