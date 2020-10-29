Новую лыжную базу попытались поджечь в Кургане

«Позавчера не установленные пока граждане пытались сжечь новую, недавно построенную лыжную базу на Увале в Кургане», — заявил он.

Шумков сравнил поджигателей с луддитами в Британии, которые громили только что появившиеся машины, и мелким гужевым купечеством в России. Те противились переменам.

Кроме того, губернатор напомнил, что в 2019 году в Куртамышском районе злоумышленники сожгли крупную овцеферму и несколько новых комбайнов в поле. До этого в Шатровском районе огонь охватил картофелехранилище.

«Ну ладно овцы, ну комбайны… лыжная база-то кому помешала? Это же для ваших детей и для горожан», — написал глава региона.

Базу построили, но так и не сдали в эксплуатацию, рассказали родители, дети которых занимаются лыжным спортом на Увале. Об этом сообщило агентство Ura.ru. Следы поджога видны в трех местах.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» и «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу областного УМВД. Правоохранители ищут поджигателей.

Лыжную базу на Увале планировали достроить до конца 2020 года. О начале работ стало известно в марте 2018-го.