Криминал 24 апреля 2023, 15:41 Новосибирца, заступившегося за свою жену, убили в день его рождения

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В поселке Железнодорожном Новосибирской области в драке убили мужчину, который заступился за свою супругу. В этот день он отмечал свой день рождения, сообщил сайт «НГС. Новости».

По словам жены потерпевшего, к ней начали приставать трое мужчин и ударили ее по голове, после чего женщина потеряла сознание. Она успела позвать на помощь своего супруга, в ходе драки его ранили в бедерную артерию.

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Как сообщило ИА Nation News, от полученных ранений потерпевший скончался.