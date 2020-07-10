Новосибирскую учительницу убили при ограблении. В преступлении сознался восьмикласник

В новосибирском поселке убили школьную учительницу. По версии следствия, к ней в квартиру забрался грабитель, который оказался учеником восьмого класса. Подросток ударил женщину ножом, в чем позже сознался.

Убийство произошло в ночь с 8 на 9 июля поселке Смоленский Мошковского района, сообщил портал «Вести Новосибирск». Жертвой предполагаемого преступника стала замдиректора школы по воспитательной работе Валентина Болдырева.

Женщина услышала шум и заметила ученика. Местные СМИ со ссылкой на жителей поселка пишут, что педагог не хотела сообщать об ограблении в полицию.

«Стащить что-то хотел, а она его увидела. Не в полицию позвонила, а родителям, чтоб забрали его», — поделилась женщина. Почему школьник в итоге напал, она объяснить не смогла. Возможно, мальчик чего-то испугался: начал вырываться и ранил учительницу. Она скончалась на месте.

По словам источника в районной администрации, 16-летний школьник уже сознался в том, что сделал. Семья у него неблагополучная.

В СК РФ по Новосибирской области рассказали РИА «Новости», что решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. По информации портала «Новосибирск Онлайн», мальчика поместили под стражу. Возбуждено уголовное дело.

В поселке о погибшей учительнице отзываются только положительно. Она была социальным педагогом, готовила ребят к участию в областном конкурсе «Безопасное колесо».