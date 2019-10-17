Новосибирскую старшеклассницу нашли мертвой в школьном туалете

Тело ученицы 10 класса нашли в одном из учебных заведений Новосибирска. По предварительной информации, девочка покончила с собой в школьном туалете. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело.

Отец сбитого в Буйском мальчика рассказал о беседе со следователем Подробнее

«Тело 15-летней ученицы 10 класса было обнаружено в туалете школы. Предположительно, самоубийство», — сообщил РИА «Новости» источник в региональных правоохранительных органах.

Сообщения о смерти подростка подтвердили в областном следственном управлении СК РФ, где рассказали о возбуждении дела по факту смерти. По данным следователей, ученицу нашли в школе Советского района.

Сейчас правоохранители работают на территории учебного заведения. Они выясняют все обстоятельства и причины произошедшего. Кроме того, уже назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти девочки. Следователи изучают условия жизни старшеклассницы.