Новосибирскую чиновницу задержали во время совещания

«Сегодня по инициативе прокурора района <…> в администрации района проведено совещание, на котором прокурором указано на выявленные нарушения и недопустимость нарушения закона, высказано требование об исключении фактов любой преступной деятельности сотрудниками администрации <…> Непосредственно в ходе проведения совещания чиновница была задержана по подозрению в совершении указанного преступления», — сообщили в ведомстве.

По версии следствия, 20 июня 2012 года чиновница приобрела муниципальный земельный участок с площадью 815 квадратных метров. Его стоимость составила 387 тысяч рублей. Сообщается, что подозреваемая действовала от имени женщины, умершей за два года до описываемых событий.

На данный момент вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемой решается.