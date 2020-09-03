Новосибирского полицейского будут судить за взятки. Он брал мзду едой

Экс-начальник отдела полиции Новосибирска предстанет перед судом по обвинению во взятках. По версии следствия, местные предприниматели кормили его едой из кафе взамен на покровительство. Он закрывал глаза на незаконное использование городских земель для бизнеса.

Как сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону, в период с октября 2015 года по сентябрь 2018 года, по данным следствия, полковник полиции давал своим подчиненным указания не составлять протоколы на трех предпринимателей, которые самовольно заняли земельные участки в Дзержинском районе Новосибирска и незаконно вели бизнес на них.

Полицейского кормили едой из кафе, которыми владели двое из этих предпринимателей. Всего бывший начальник отдела полиции наел на 53 тысячи рублей. Свою вину в совершенном преступлении обвиняемый полностью признал. Его имущество на общую сумму более 11 миллионов рублей арестовали.

Против мужчины возбудили уголовное дело по части третьей статьи 290 УК РФ «Получение взятки в значительном размере». Следователи уже завершили расследование и передали дело в суд.