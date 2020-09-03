Новосибирского полицейского будут судить за взятки. Он брал мзду едой
Как сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону, в период с октября 2015 года по сентябрь 2018 года, по данным следствия, полковник полиции давал своим подчиненным указания не составлять протоколы на трех предпринимателей, которые самовольно заняли земельные участки в Дзержинском районе Новосибирска и незаконно вели бизнес на них.
Полицейского кормили едой из кафе, которыми владели двое из этих предпринимателей. Всего бывший начальник отдела полиции наел на 53 тысячи рублей. Свою вину в совершенном преступлении обвиняемый полностью признал. Его имущество на общую сумму более 11 миллионов рублей арестовали.
Против мужчины возбудили уголовное дело по части третьей статьи 290 УК РФ «Получение взятки в значительном размере». Следователи уже завершили расследование и передали дело в суд.