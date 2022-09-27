Новосибирского депутата задержали по делу о взятке | 360°

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Новосибирского депутата задержали по делу о взятке

РИА «Новости»: депутата новосибирского заксобрания Лаптева задержали по делу о взятке

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Дело о взятке стало причиной задержания депутата Законодательного собрания Новосибирской области и бывшего сенатора Владимира Лаптева. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в органах власти региона.

По словам собеседника агентства, депутат на должности главы комиссии по экологии предложил одному из коллег занять оплачиваемый из бюджета пост. В качестве благодарности в течение года назначенец переводил Лаптеву деньги на карту на общую сумму 900 тысяч рублей.

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По данным издания NGS.RU, сейчас в доме Лаптева идет обыск. Следователи завели против депутата уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере.

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ТАСС со ссылкой на вице-спикера Заксобрания Новосибирской области и руководителя фракции «Единая Россия» уточнил, что членство в партии подозреваемого депутата приостановят.

Владимир Лаптев несколько раз становился депутатом регионального парламента Новосибирской области. С 2015 по 2020 год занимал пост в Совете Федерации, откуда вернулся в Законодательное собрание. С сентября 2020 года возглавляет комиссию по экологии парламента Новосибирской области.

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