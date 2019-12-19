Новосибирский слесарь пытался получить прибавку, повреждая дорогие детали
В Новосибирске слесарь, желая получить прибавку к зарплате, ломал дорогие детали, чтобы увеличить объем работы, сообщило РИА ФАН.
Мужчина занимался ремонтом двигателей локомотивов.В пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СФО рассказали, что 48-летний ремонтник успел испортить девять двигателей. Он нанес ущерб почти на три миллиона рублей.
В отношении хитрого работника возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, повлекшее за собой причинение значительного ущерба». Теперь бывшему слесарю грозит до двух лет лишения свободы.