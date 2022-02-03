Новосибирских полицейских заподозрили в браконьерстве

В Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников полиции, которых заподозрили в браконьерстве. Об этом написала «Русская планета» со ссылкой на региональный Следком.

В ведомстве сообщили, что полицейские вместе со знакомым охотились под селом Воробьево в минувшее воскресенье. Они убили девять сибирских косуль. Однако в это время года охота на косуль запрещена, и их действия расценили как браконьерство. Правоохранители изъяли у подозреваемых оружие, мешки с мясом и снегоходы, которые они использовали во время охоты.