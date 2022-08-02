Новосибирская ревнивица напала на 15-летнюю дочь своей соперницы с шилом

В Новосибирской области женщина покалечила дочь своей соперницы. Девочке она нанесла 14 ударов шилом. Против нападавшей возбудили уголовное дело и отправили под стражу. По словам источника «360», она всегда была излишне эмоциональной и, возможно, злоупотребляла алкоголем.

Жительница села Кульча 29 июля напала на 15-летнюю девочку, к матери которой ушел ее сожитель. Выяснять отношения 38-летняя женщина пошла пьяной и более 10 раз ударила подростка шилом в область груди.

Потерпевшую, уточнили в СК РФ по региону, доставили в отделение травматологии, где ей оказали квалифицированную медицинскую помощь. Ее обидчицу обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном с применением оружия.

У нападавшей, уточнил источник, четверо детей. Трех она родила ушедшему от нее мужчине. Женщина часто вела себя эмоционально и, скорее всего, довольно ревнива.

Следователи уже назначили судебные экспертизы, а Куйбышевский районный суд удовлетворил ходатайство об аресте напавшей на девочку. Расследование уголовного дела продолжается.