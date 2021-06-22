Новосибирец избил подростка из-за сломанных качелей

В Новосибирске мужчина напал на 13-летнего подростка из-за сломанных качелей. В Следственном комитете начали проверку.

«В ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация о нападении мужчины на 13-летнего мальчика. По данному факту следственными органами СК России по Новосибирской области организована доследственная проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в ведомстве.

Подростки во время катания на качелях заметили, что у конструкции отлетела гайка, писал портал NGS. Они попытались самостоятельно починить качели, однако это не понравилось местному жителю. Он схватил одного из подростков и избил.

Заявление написал отец пострадавшего. Он рассказал местному изданию, что сын ушел гулять с друзьями, а вернулся в слезах.

Ранее против жительницы Кольчугина во Владимирской области завели уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью собственному ребенку. Женщине не понравилось, что ребенок долго плакал, за что получил тяжелые травы головы и тела.