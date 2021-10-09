Новосибирец до смерти забил жену на свадьбе

В Новосибирской области перед судом предстанет мужчина, который жестоко убил свою жену в тот же день, как они расписались. Об этом сообщили на сайте регионального управления СК.

Все произошло в поселке Чик 29 сентября 2020 года. Тогда 34-летний мужчина вместе со своей новоиспеченной 35-летней супругой отмечали свадьбу. Вместе со знакомыми они пили за любовь, собравшись в квартире в доме на Железнодорожной улице.

Жених в какой-то момент вышел на улицу и увидел свою суженую в компании другого мужчины. На почве ревности он подошел к возлюбленной и на глазах у знакомого начал ее избивать. Он бил ее руками и ногами, нанося удары по голове и другим частям тела. После этого он завел ее домой, где продолжил избивать на глазах у всех участников торжества, в том числе тещи. Они попытались его успокоить, но на этом мужчина не остановился. Он отнес супругу к дороге, где продолжил ее избиение. Нанеся десятки ударов, он сбросил тело в овраг. Впоследствии женщина скончалась.

Против мужчины завели дело по статье «Убийство, совершенное с особой жестокостью». Расследование завершено. Свою вину фигурант признал.

Ранее житель Кемерова из ревности убил бывшую девушку и своего знакомого.