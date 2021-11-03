На крыльцо больницы в Омской области, где лечат пациентов с ковидом, подкинули новорожденного ребенка. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Случай произошел в деревне Саргатка. По данным издания, мама девочки позвонила в медучреждение, бросила около него ребенка, а потом убежала. Новорожденной было на тот момент не более пяти часов, ее быстро забрали, поэтому она не успела замерзнуть.

Врачи осмотрели девочку и заявили, что она здорова, ее вес составляет чуть более трех килограммов. Ребенка накормили и сообщили обо всем в полицию. Правоохранительные органы разыскивают маму девочки.

Недавно в Уссурийске родители оставили своего ребенка в запертой машине на железной дороге. Автомобиль чуть не сбил поезд. Машинист успел вовремя среагировать. Мама 10-летней девочки позже сообщила, что отлучилась ненадолго. В отношении женщины могут открыть уголовное дело об оставлении в опасности, пока идет доследственная проверка.