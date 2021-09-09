Новорожденную девочку нашли в мусоропроводе на юго-западе Москвы

В Москве в мусоропроводе жилого дома нашли новорожденного ребенка. Прокуратура начала проверку.

Ребенка обнаружили утром 9 сентября в мусоропроводе жилого дома на Литовском бульваре. Девочке не более одного дня. Об этом столичная прокуратура сообщила в Telegram-канале.

Ребенок находится под наблюдением врачей. Прокуратура начала поиск родителей. После установления их личностей будет дана процессуальная оценка.

По предварительной информации, на момент обнаружения девочка была завернута в полиэтиленовый пакет. Телесных повреждений нет.

В середине августа несколько дней подряд находили новорожденных детей, выброшенных на детской площадке или в мусорном контейнере. Один случай произошел на Ярославском шоссе. Женщина оставила сверток с младенцем на скамейке. Еще одного новорожденного ребенка нашли в мусорном контейнере на улице Усачева. Женщина родила его в кустах и сразу выбросила в мусор. На следующий день нашли еще одного ребенка в мусорном пакете на Боровском проезде, он был без сознания.

Ранее бывший оперативный сотрудник МВД России Михаил Игнатов и медицинский психолог Ольга Коротина-Гессе рассказали, почему женщины выкидывают новорожденных детей. Это либо чувство безнаказанности, либо психическое расстройство.