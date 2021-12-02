Новогоднюю елку похитили у здания администрации в Чите

В Чите неизвестные похитили новогоднюю елку с гирляндами, которая стояла у здания администрации Железнодорожного района. Момент кражи попал на видео. Городские власти обратились в правоохранительные органы, сообщили на странице администрации Читы в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах можно заметить трех человек, которые подходят к елке, затем двое ломают ствол, поднимают ее и бросают на землю. После этого к ней подходит неизвестный, обесточивает гирлянды, а потом уносит. При себе у злоумышленников могли быть инструменты и фонари.

Запись с камеры наблюдения уже передали в полицию вместе с заявлением по факту порчи имущества, сообщили в мэрии.

Глава администрации Железнодорожного района Алексей Пономарев напомнил, что предновогодний облик Читы должен радовать всех горожан и гостей. А действия вандалов, сломавших и укравших елку, он назвал проявлением неуважения ко всем жителям.

Личности преступников устанавливаются.

На прошлых новогодних каникулах в Чите выкрутили лампочки на гирлянде, а также сорвали украшения у здания мэрии и филармонии.

Ранее «360» рассказывал о случаях предновогоднего криминала в России в канун 2021 года.