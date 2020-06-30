Нового потерпевшего в деле Ефремова будет защищать другой адвокат

Старшего сына Сергея Захарова признали потерпевшим в аварии с участием Михаила Ефремова. Но представлять его интересы будет другой адвокат, не тот, который защищает брата, жену и другого сына Захарова.

«Он имеет право и стал потерпевшим как сын погибшего. У него свой адвокат», — сказал «360» адвокат Александр Добровинский.

Защищать сына Захарова будет адвокат Сергей Аверцев. Он рассказал, что молодого человека признали потерпевшим несколько дней назад, еще на прошлой неделе.

Теперь в деле о смертельной аварии четверо потерпевших: два сына Захарова, его жена и брат.

Смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова произошло в центре Москвы 8 июня. Актер вылетел на встречку и въехал в фургон Сергея Захарова. От полученных травм мужчина умер в больнице.

Экспертиза показала, что Ефремов управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, в его крови также нашли следы наркотиков. Сейчас актер находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.