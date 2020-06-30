Нового потерпевшего в деле Ефремова будет защищать другой адвокат
«Он имеет право и стал потерпевшим как сын погибшего. У него свой адвокат», — сказал «360» адвокат Александр Добровинский.
Защищать сына Захарова будет адвокат Сергей Аверцев. Он рассказал, что молодого человека признали потерпевшим несколько дней назад, еще на прошлой неделе.
Теперь в деле о смертельной аварии четверо потерпевших: два сына Захарова, его жена и брат.
Смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова произошло в центре Москвы 8 июня. Актер вылетел на встречку и въехал в фургон Сергея Захарова. От полученных травм мужчина умер в больнице.
Экспертиза показала, что Ефремов управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, в его крови также нашли следы наркотиков. Сейчас актер находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.