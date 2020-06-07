Нового подозреваемого в убийстве девочки задержали в Красноярском крае

Полицейские задержали еще одного подозреваемого в убийстве 12-летней девочки. Тело школьницы нашли в заброшенном колодце 1 июня.

Об этом сообщили на официальном сайте СК.

По результатам проведения генетической экспертизы биологических следов, обнаруженных на одежде погибшей, была установлена причастность к совершению преступлений 19-летнего жителя поселка Нижняя Коя СК РФ по Красноярскому краю.

Уточняется, что он частично признал свою вину в преступлении против несовершеннолетней.

Ранее сообщалось, что следователи задержали 25-летнего местного жителя по горячим следам. Он дал признательные показания и сейчас находится под стражей.

12-летняя девочка пропала деревне Нижняя Коя на юге Красноярского края 30 мая. Вместе со своей 10-летней сестрой они пошли встречать коров. После этого младшая вернулась домой, а старшая решила погулять на детской площадке. Когда школьница не пришла, родители забеспокоились. Сначала они искали ее самостоятельно, а затем обратились в полицию.

Тело девочки нашли в заброшенном колодце на следующий день. Следователи возбудили два уголовных дела — против убийцы ребенка и против должностных лиц центра соцобслуживания населения по статье «Халатность». Глава СК Александр Бастрыкин взял расследование этого дела на контроль в центральный аппарат ведомства.

Он потребовал проверить информацию, которая появилась в СМИ — издания сообщили, что мама убитой школьницы уже обращалась в органы за помощью после попыток изнасилования своей дочери.