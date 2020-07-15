Нового отравителя из Москвы отправили в СИЗО на 2 месяца

Басманный суд отправил под стражу до 12 сентября еще одного отравителя. Он подозревается в том, что «угостил» прохожего психотропными веществами. Они. предположительно, находились в водке.

Как сообщил Life, речь идет о Владимире Мамиконяне. Он проходит по статье УК РФ «Разбой». После того, как жертва выпила «коктейль», мужчина похитил iPhone, ключи от квартиры и золотую цепочку.

Случай произошел несколько дней назад в центре Москвы. Пострадавший молодой человек рассказал, как все было телеканалу РЕН ТВ. По словам 21-летнего парня, преступник легко втерся к нему в доверие.

Москвич вспомнил, что мужчина сначала попросил у него сигарету, а чуть позже предложил выпить. Молодой человек к тому времени уже был сильно пьян. Отравитель водил его дворами, в одном из них они и сели. Вор стал расспрашивать жертву про его родителей.

«К тому моменту, как мы сели распивать спиртное, я его уже называл дядей. Я думаю, что он, скорее всего, подмешал вещество в запивку. Он пил водку тоже, мы чокались. Хотя не факт. После того, как мы выпили, я ничего не помню», — заявил парень.

Его доставили больницу. Отравителя удалось задержать 13 июля. В его квартире обнаружены психотропные вещества и спиртное. Мамиконяну грозит до трех лет колонии.

Год назад в Москве орудовал человек, который грабил людей с помощью газировки. Мурат Сабанов подходил к людям на улице и предлагал выпить. После этого жертвам становилось плохо, и они теряли сознания. Мошенник пользовался случаем и уносил с собой чужие вещи. Позже у Сабанова нашлись феназепам, клозапин и трамадол.

В его отношении открыли уголовное дело. Также мужчину заподозрили в растлении несовершеннолетних.