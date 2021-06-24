Новое уголовное дело завели против подозреваемого в убийстве туристки в Свердловской области

Второе уголовное дело завели на подозреваемого в убийстве туристки в Свердловской области Алексея Еремеева. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Причиной стало то, что мужчина игнорировал административный надзор, который установили за ним после уголовного дела по факту убийства. Мужчина обязан был отмечаться в полиции раз в месяц и находиться дома после восьми вечера.

«Однако в период с 19 мая 2021 года по третье июня 2021 года мужчина […] самовольно оставил место проживания в городе Нижние Серги, не уведомив органы внутренних дел», — пояснили в ведомстве.