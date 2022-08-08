Новое уголовное дело о госизмене возбудили в России

Лефортовский суд Москвы получил ходатайство о продлении ареста новому фигуранту дела о государственной измене. Об этом РИА «Новости» сообщили в суде.

По данным картотеки, россиянин по фамилии Титов был арестован в одном из российских регионов и этапирован в Москву. В данный момент следствие просит столичный суд продлить ему меру пресечения.

«Ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей будет рассмотрено сегодня», — говорится в заявлении.

Задержанному, в случае признания его вины, грозит тюремный срок от 12 до 20 лет. Больше подробностей пока нет. Фабула уголовного дела не раскрывается ввиду секретности.

С начала лета это уже пятое дело о госизмене.

Ранее правоохранительные органы арестовали директора Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Александра Шиплюка по делу о государственной измене. Шиплюка перевезли в московское СИЗО «Лефортово».