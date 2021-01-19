Новое дело Захарченко о взятках на 1,4 млрд рублей направили в суд

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение против экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко. Дело касается взяток в размере 1,4 миллиарда рублей. Все материалы уже направили в суд на рассмотрение.

«В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего руководителя управления „Т“ ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Захарченко и его соучастников», — сообщила пресс-служба ведомства.

Захарченко обвинили в получении взяток в крупном и особо крупном размерах. Во время расследования удалось выяснить, что в период с 2007 по 2016 год Захарченко систематически получал взятки от людей, контролировавших финансово-хозяйственную деятельность множества фирм. Экс-полковник помогал скрывать от контролирующих органов преступную деятельность организованной группы.

«Для содействия в совершении преступлений Захарченко привлек своих знакомых: адвоката Белевцова и Критинина. Всего за указанный период Захарченко получил в виде взятки 1,4 миллиарда рублей. <…> Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — отметили в пресс-службе.

Захарченко задержали в сентябре 2016 года. Тогда его обвинили в получении взятки в размере семи миллионов рублей. Бывшего полковника лишили звания и отправили в колонию на 12,5 года.