Криминал 14 июня 2023, 07:05 Новая уловка мошенников — поддельные документы. Сбербанк предупредил россиян об опасности Сбербанк предупредил, что мошенники стали отправлять жертвам поддельные документы РИА «Новости»

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Телефонные мошенники стали отправлять своим жертвам поддельные удостоверения сотрудников банка, а потом использовать привычные схемы выманивания денег. Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал об этом РИА «Новости».

«Один из способов, который используют злоумышленники, чтобы сделать обман более убедительным, — отправка клиенту через мессенджер поддельных документов, которые якобы подтверждают то, что говорит злоумышленник», — сказал он.

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Станислав Кузнецов сказал, что они отправляли, например, несуществующее удостоверение о подтверждении личности сотрудника банка. В остальном схема та же — принципиально новый способ обмана преступники не придумали.

В июне в московском регионе задержали пять человек, которых заподозрили в пособничестве телефонным мошенникам. По версии следствия, они отвечали за работу специального оборудования для подмены номеров.

Руководитель проекта «КиберМосква» Григорий Пащенко посоветовал россиянам для защиты от аферистов делать интернет-заказы под чужим именем, договариваться с близкими о кодовом слове на случай ЧП, проверять номера звонящих в интернете и просить связаться по видеосвязи.