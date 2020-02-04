Новая семья до смерти избила приемного мальчика в Екатеринбурге

Семейная пара из Екатеринбурга взяла из детдома шестилетнего мальчика. Взрослые постоянно избивали ребенка, и это продолжалось больше года. В одну из ночей мальчик умер из-за побоев. Теперь женщину ждет суд.

По информации следователей, пара взяла под опеку шестилетнего воспитанника детского дома в 2017 году. Женщина вместе с супругом полтора года издевалась над ребенком, постоянно избивая его за непослушание. Летом 2018-го взрослые снова подняли руку на мальчика. Они били его по телу и голове, в итоге ребенок умер дома от черепно-мозговой травмы.

Как рассказала Ura.ru старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова, на женщину завели уголовное дело сразу по нескольким статьям. Ее обвиняют в истязаниях несовершеннолетнего, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и других преступлениях. Мужчина фигурирует в отдельном производстве из-за своей болезни.

Прокуратура уже утвердила обвинения, и теперь женщину ждет заседание Чкаловского суда в Екатеринбурге.