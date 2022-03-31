Норвежского террориста Брейвика перевели в другую тюрьму

Норвежского террориста Андерса Брейвика перевели в новое место заключения. Об этом сообщила радиостация «Говорит Москва» со ссылкой на норвежское издание «Афтенпостен».

На протяжении восьми лет преступник находился в заключении в тюрьме особо строгого режима Телемарк в Шиене. Информации о новых условиях его содержания на данный момент нет.

Преступление он совершил в июле 2011 года. Злоумышленник убил восемь человек в центре Осло, а также 69 посетителей летнего молодежного лагеря неподалеку от города. Злоумышленника приговорили к 21 году заключения.