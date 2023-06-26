Эксклюзив 26 июня 2023, 14:41 «Что такое 20 лет для убийцы?» Мать «колбасного короля» возмутилась приговором Мать «колбасного короля» возмутилась приговором убийце ее сына

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У убитого владельца «Мясной империи» Владимира Маругова не было врагов, рассказала «360» его мать. Она добавила, что ее сына «заказали», и подчеркнула, что мужчина был адекватным человеком.

Бизнес Владимира Маругова процветал, у предпринимателя не было недоброжелателей, заявила мать убитого. По ее словам, он был «нормальным, интеллигентным, порядочным человеком».

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«Такая трагедия», — высказалась об утрате сына мать бизнесмена и добавила, что будет обжаловать приговор.

«Ну что такое 20 лет для убийцы?» — возмутилась женщина.

Днем 26 июня в Мособлсуде состоялось заседание по делу Владимира Маругова. В совершении похищения, убийства бизнесмена и ряде других преступлений виновным признали Александра Мавриди. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Осужденный не стал общаться с представителями прессы, но ранее принес извинения родственникам предпринимателя. Он заявил, что убил мужчину не по заказу. Случившееся Мавриди назвал «стечением обстоятельств». Бизнесмена застрелили из арбалета осенью 2020 года.