Норильского чиновника задержали по делу о гибели людей под лавиной

Начальника управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Норильска задержали в ходе расследования по делу о гибели людей из-за схода лавины. Об этом сообщил Следственный Комитет России.

В районе Талнах города Норильска на горнолыжном комплексе сошла лавина. В результате погибла семья из трех человек. Еще один член семьи в больнице в тяжелом состоянии. Заведено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц».

В рамках следствия задержан начальник управления ГО и ЧС администрации города Норильска. По данным правоохранителей, он не проконтролировал работу своих подчиненных, в результате чего не появилось предупреждение об опасности схода лавины и не были проведены необходимые профилактические меры.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее уголовное дело завели на бывшего мэра Дегтярска (Свердловская область) Игоря Бусахина. Он принял в эксплуатацию дом, который был не достроен и непригоден для жизни. Об этом сообщило агентство Ura.ru.